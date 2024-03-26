Понаровская заговорила о мистике в теракте в "Крокусе": почему не выгорели кулисы?

Известная певица Ирина Понаровская поделилась своими мыслями и переживаниями по поводу трагических событий, произошедших 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл". В своем личном блоге артистка опубликовала пост, в котором выразила глубокую скорбь и невозможность смириться с масштабом случившегося. Для артистов, по ее словам, это особенно тяжелая утрата, сравнимая с потерей собственного дома.

Ирина Понаровская также обратила внимание на мистическое совпадение, связанное с терактом. Она отметила, что закулисная часть и музей Муслима Магомаева остались нетронутыми огнем, что, по ее мнению, является результатом многочисленных молитв артистов перед выходом на сцену. Эти пространства, как она выразилась, "намоленные" и хранят в себе энергетику искренних просьб о удаче и успешных выступлениях перед многотысячной аудиторией.

В своем обращении певица призвала всех быть сильнее и добрее друг к другу в это непростое время. Она подчеркнула, что скорбь по погибшим разрывает сердце и диктует необходимость проявлять еще больше силы духа и человечности. Ирина Понаровская также выразила надежду на то, что подобные зверства больше никогда не повторятся, и призвала всех молиться об этом.