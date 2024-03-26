В Барнауле отменили концерт вернувшейся на сцену Лолиты

После того как Лолита Милявская продемонстрировала свое нижнее белье на "почти голой" вечеринке Насти Ивлеевой, дорога на сцену для нее закрылась. Певица извинялась, каялась и разными способами пыталась искупить свою вину, но общественность была непреклонна – видеть на сцене Лолиту не желали. Однако недавно стало известно, что исполнительницу все же простили, и она возвращается к микрофону. Но не успели поклонники обрадоваться, как концерт артистки снова отменили.

Милявская должна была спеть перед жителями Барнаула 29 марта в семь часов вечера. Однако имя исполнительницы накануне пропало из всех афиш. Причины отмены ее концерта не сообщаются.

Известно, что Лолита – не единственная артистка, чье выступление не состоится в Барнауле. На сцену также планировали выйти Вика Цыганова и группа Reflex 26 марта и 6 апреля. Их концерты также отменили. А вот шоу Олега Газманова состоится, но не как планировалось 28 марта, а в другой день. Какой именно, пока неизвестно.

Сама Лолита еще никак не комментировала сорвавшийся концерт. Впрочем, судя по всему, ей не привыкать. С начала этого года у певицы не было ни одного выступления – все отменили из-за вакханалии в клубе Мутабор.

Ранее сообщалось, что Лолита после отмены концертов начала петь в ресторане. Она исполнила свой хит "Раневская" официанту, тот принес ей за это бесплатное блюдо.