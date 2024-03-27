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Среда 27 марта

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Актриса Будина рассказала, почему Киркорову не помогла поездка в ДНР

Актриса Будина рассказала, почему Киркорову не помогла поездка в ДНР

Артист пытался "обелить" свое имя после скандала.

Зашедший не в ту дверь и очутившийся на "голой" вечеринке Филипп Киркоров долгие месяцы пытался искупить вину. Певец извинялся, каялся, жертвовал деньги на благотворительность и даже съездил в зону СВО. За это на исполнителя хита "Цвет настроения синий" общественность обрушилась с новой силой. Поп-короля обвинили в лицемерии и наигранности. 

На этот счет высказалась и актриса Ольга Будина. Она рассказала, почему Киркорову не помогла поездка в ДНР. Звезда сериала "Презумпция невиновности" считает, что взгляды россиян изменились, и теперь заслужить прощение поклонников не так просто, как раньше. 

"Произошла смена парадигмы, смена идеологии деструктивной в сторону задач народосбережения, в сторону нравственности", – поделилась своим мнением актриса. 

Напомним, скандальное событие, которое произошло в клубе "Мутабор" не утихает с декабря прошлого года. Тогда многие артисты, блогеры и другие известные личности пришли на вечеринку Насти Ивлеевой в почти обнаженном виде. После того как снимки и видео с мероприятия попали в Сеть, звезд начали "отменять". В числе попавших под гнев общественности оказались Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак и Лолита Милявская. Последняя до сих пор не может вернуться на сцену. 

Ранее стало известно, что налоговая заблокировала счета магазина и творческого центра Киркорова. 

27 марта 2024, 13:59
Филипп Киркоров. Фото: скриншот YouTube /@muztv
Смирнова Наталья
Абзац✓ Надежный источник

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