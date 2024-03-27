Австралийская актриса Уилсон призналась, что лишилась девственности в 35 лет

Австралийская актриса Ребел Уилсон, известная по фильму "Идеальный голос", поделилась личной историей о том, как она потеряла девственность в возрасте 35 лет. Эту откровенную историю она решила включить в свои мемуары под названием Rebel Rising, выход которых запланирован на 2 апреля. Уилсон надеется, что ее личный опыт послужит положительным примером и посланием для молодежи, подчеркивая, что нет необходимости спешить с потерей девственности в подростковом возрасте.

Актриса подчеркивает важность того, чтобы люди ждали подходящего момента и не чувствовали социального давления на этот счет. Она признается, что в юности старалась избегать обсуждений на эту тему из-за стыда и даже выдумывала истории, чтобы отвести от себя внимание. Уилсон считает себя "поздним цветком" и уверена, что если бы она была моложе на 20 лет, ее путь к самопознанию и исследованию собственной сексуальности, скорее всего, сложился бы иначе.