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Эксперт Куинн сообщил, что принц Гарри ждет извинений от брата Уильяма

Эксперт Куинн сообщил, что принц Гарри ждет извинений от брата Уильяма

Принц Гарри может увидеться с родными уже в мае.

Принц Гарри намерен восстановить отношения с принцем Уильямом на фоне борьбы принцессы Кейт Миддлтон с раком, сообщает королевский эксперт Том Куинн. По его словам, герцог Сассекский, планирующий приезд в Великобританию в мае, рассчитывает на встречу с братом, но ожидает от него извинений, а также от его жены.

Ожидается, что семейная встреча между принцем Гарри и принцем Уильямом может состояться во время Игр Непокоренных, которые должны состояться в мае.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что король Карл III, который также борется с раком, королева Камилла и другие члены королевской семьи будут присутствовать на пасхальной службе в Виндзорском замке в выходные. Супруги принца Уильяма на мероприятии не ожидается.

Кейт Миддлтон, столкнувшаяся с "огромным шоком" после диагностирования рака, начала профилактическую химиотерапию, поэтому она пока не сможет выполнять публичные обязанности и появляться на мероприятиях. Ее откровенное обращение вызвало мощную волну поддержки.

Ранее Том Куинн заявил, что беседа принца Гарри с братом Уильямом может быть короткой. По словам королевского эксперта, родственники, придя на недолгую встречу, не смогу затронуть неудобные вопросы. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".

27 марта 2024, 16:00
Принц Гарри. Фото: YouTube / @ABCNews
Дмитрий Алексеев
The Mirror✓ Надежный источник

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