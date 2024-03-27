Эксперт Куинн сообщил, что принц Гарри ждет извинений от брата Уильяма

Принц Гарри намерен восстановить отношения с принцем Уильямом на фоне борьбы принцессы Кейт Миддлтон с раком, сообщает королевский эксперт Том Куинн. По его словам, герцог Сассекский, планирующий приезд в Великобританию в мае, рассчитывает на встречу с братом, но ожидает от него извинений, а также от его жены.

Ожидается, что семейная встреча между принцем Гарри и принцем Уильямом может состояться во время Игр Непокоренных, которые должны состояться в мае.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что король Карл III, который также борется с раком, королева Камилла и другие члены королевской семьи будут присутствовать на пасхальной службе в Виндзорском замке в выходные. Супруги принца Уильяма на мероприятии не ожидается.

Кейт Миддлтон, столкнувшаяся с "огромным шоком" после диагностирования рака, начала профилактическую химиотерапию, поэтому она пока не сможет выполнять публичные обязанности и появляться на мероприятиях. Ее откровенное обращение вызвало мощную волну поддержки.