Катина рассказала об истинном отношении Пугачевой к группе t.A.T.u

Экс-участница популярной в начале 2000-х группы t.A.T.u Лена Катина поделилась интересными подробностями о том, как Примадонна российской эстрады Алла Пугачева относилась к творчеству их коллектива. По словам Катиной, Алла Борисовна с большой симпатией воспринимала музыку и стиль t.A.T.u.

Лена Катина рассказала, что в определенный момент своей карьеры группа даже удостоилась чести быть приглашенной на интервью к самой Пугачевой. Мол, этот факт, а также совместное исполнение Аллой Борисовной и Софией Ротару хита t.A.T.u "Нас не догонят" являются явными доказательствами того, что Примадонна была неравнодушна к творчеству девичьего дуэта.

Несмотря на то, что некоторые скептики считали t.A.T.u группой-однодневкой, Катина с гордостью отметила, что время доказало обратное. Коллектив сумел оставить яркий след в истории российской музыки и завоевать сердца миллионов поклонников, в том числе и такой известной личности, как Алла Пугачева.