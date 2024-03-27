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Среда 27 марта

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Катя Лель обратилась в суд с иском против Отари Кушанашвили

Катя Лель обратилась в суд с иском против Отари Кушанашвили

Катя Лель требует от Отара Кушанашвили опровержения.

Известная российская певица Катя Лель обратилась в Тушинский суд Москвы с иском к известному телеведущему Отари Кушанашвили и компании "Гугл". Предметом иска стали видео, размещенные на YouTube, которые, по мнению артистки, наносят ущерб ее репутации.

Катя Лель утверждает, что содержание этих видео создает для нее негативный образ в глазах общественности, что прямо затрагивает ее честь, достоинство и деловую репутацию. В связи с этим она требует удаления спорных видеоматериалов с канала Отари Кушанашвили на YouTube и опровержения распространенной информации. Кроме того, певица настаивает на выплате компенсации за моральный вред, размер которой пока не уточняется.

На данный момент рассмотрение иска приостановлено из-за наличия процессуальных нарушений. 

Какие именно слова Отара Кушанашвили не понравились Кате Лель, точно неизвестно. Но ранее журналист посмеялся над словами артистки о новой популярность ее композиции "Мой мармеладный". Певица объяснила успел песни  "замыслом высших цивилизаций".

27 марта 2024, 18:15
Катя Лель. Фото: YouTube/@NewRadio
Дмитрий Алексеев
РИА Новости✓ Надежный источник

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