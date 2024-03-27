Катя Лель обратилась в суд с иском против Отари Кушанашвили

Известная российская певица Катя Лель обратилась в Тушинский суд Москвы с иском к известному телеведущему Отари Кушанашвили и компании "Гугл". Предметом иска стали видео, размещенные на YouTube, которые, по мнению артистки, наносят ущерб ее репутации.

Катя Лель утверждает, что содержание этих видео создает для нее негативный образ в глазах общественности, что прямо затрагивает ее честь, достоинство и деловую репутацию. В связи с этим она требует удаления спорных видеоматериалов с канала Отари Кушанашвили на YouTube и опровержения распространенной информации. Кроме того, певица настаивает на выплате компенсации за моральный вред, размер которой пока не уточняется.

На данный момент рассмотрение иска приостановлено из-за наличия процессуальных нарушений.