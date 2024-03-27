Кологривый вышел на свободу спустя семь суток ареста

Известный актер Никита Кологривый освободился из спецприемника после семидневного ареста за мелкое хулиганство. Артист, не желая общаться с прессой, быстро сел в машину с тонированными стеклами и уехал.

Кологривый был осужден на административный арест за буйное поведение в нетрезвом виде в одном из ресторанов Новосибирска. Согласно ранней информации, актер приставал к официантке, улегся на ее ноги, а когда она попыталась сопротивляться, укусил ее и пытался скрутить руки. После этого он ввязался в потасовку с другими гостями заведения.

На судебном заседании Никита Кологривый признал свою вину, но ходатайствовал о замене ареста денежным взысканием, но его прошение было отклонено. В итоге скандальный артист провел семь суток в камере спецприемника, рассчитанной на четырех человек.

Инцидент вызвал широкий резонанс в СМИ и социальных сетях. Поклонники актера разделились во мнениях: одни осуждают его поведение, другие считают наказание слишком суровым.

Ранее стало известно, что Никита Кологривый вовсе не лишался роли Владимира Жириновского. Режиссер фильма о российском политике Александр Баранов опроверг слухи о том, что актера исключили из списка кандидатов на главную роль после инцидента в новосибирском баре. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".