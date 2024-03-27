"Никчемная игра": Кушанашвили публично врезал Кологривому

С недавнего времени Никита Кологривый "прославился" на всю страну. И не только из-за работы в популярных фильмах и сериалах. Актер с завидной регулярностью оказывается в центре скандалов: сначала он критиковал известных артистов, а потом и вовсе укусил официантку в баре и размахивал кулаками направо и налево.

Поведением Кологривого поражены и коллеги. Многие считают, что эта выходка может разрушить карьеру звезды. Популярный журналист Отар Кушанашвили заявил, что Никита должен извиниться.

"Ну дурак?! Упади на колени, бей лбом своим пустым пол и говори: "Извините, вел себя как свинья", – дал он совет Кологривому.

Кроме того, журналист заявил, что Никита не такой уж и талантливый, каким себя мнит. Отар сравнил актера со своим котом. Он заявил, что питомец более артистичный, чем скандальный шоумен.

"Кологривый сказал, якобы работает на благо нашего общества. Чем? Никчемной игрой?" – публично врезал Кологривому Кушанашвили.

Напомним, неделей ранее Никита Кологривый устроил разгром в одном из ресторанов Новосибирска. Актер приставал к девушке, а когда получил отказ, укусил ее за ногу. На этом шоумен не остановился и начал размахивать кулаками. Сейчас артист отбывает наказание в спецприемнике. Перед арестом он заявил, что раскаивается и в заключении будет писать стихи и читать книги.

Ранее сообщалось, что Кологривого лишили роли в фильме, в котором он должен был сыграть Жириновского. Однако позже режиссер заявил, что у актера еще есть шанс воплотить политика.