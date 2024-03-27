Ставший свидетелем теракта в "Крокусе" Светлаков призвал народ к сплочению

В стенах "Крокус Сити Холла", где 22 марта должен был состояться концерт группы "Пикник", произошел теракт, оставивший неизгладимый след в сердцах и памяти многих. Среди тех, кто стал свидетелем трагедии, оказался известный российский актер Сергей Светлаков. В беседе с Надеждой Стрелец он поделился своими переживаниями и мыслями по поводу случившегося.

Сергей отметил, что аудитория концерта в основном состояла из людей в возрасте от 35 до 50 лет, которые являются родителями. Это осознание привело его к размышлениям о том, какое количество детей могло остаться без родителей и какие последствия это может иметь для них. Актер выразил мнение, что некоторым из пострадавших может потребоваться психологическая помощь, хотя сам он чувствует себя достаточно сильным, чтобы справиться со своими переживаниями без посторонней помощи.

Светлаков также поднял тему последствий для психики тех, кто стал свидетелем теракта. Он подчеркнул, что не испытывает классической травмы, однако более всего переживал за свою племянницу, которая учится в Москве. Для нее такое событие стало первым подобным потрясением в жизни.

Особое внимание актер уделил общему страху и изменениям в жизни людей после произошедшего. Он выразил обеспокоенность по поводу сообщений в социальных сетях от людей, заявляющих, что больше никуда не пойдут из-за страха. Светлаков призвал к консолидации и необходимости продолжать жить, несмотря на трудности и страхи.

"Надо дальше продолжать жить и верить во что-то хорошее. Надо это пройти. Никто не делился на каких-то звезд, простых людей, всем было одинаково страшно, для всех это был ужас", – сказал артист.