У Кейт Миддлтон не только рак: стало известно, какие еще заболевания диагностировали принцессе

Недавно весь мир шокировала новость об обнаруженном у принцессы Уэльской онкологическом заболевании. Кейт Миддлтон сама рассказала о своем недуге и заявила, что уже начала проходить лечение. Однако она не стала раскрывать, какой именно вид онкологии у нее нашли медики. В Сети снова начали строить догадки по поводу самочувствия жены принца Уильяма.

Известно, что Кейт Миддлтон никогда не отличалась хорошим здоровьем. Например, королевская особа невероятно тяжело перенесла три свои беременности. В этот период принцесса часто оказывалась в руках медиков. Осложнил ситуацию жены Уильяма и сильнейший токсикоз, который, как потом выяснили врачи, оказался гиперемезисом. При этом недуге будущую маму тошнит до 30 раз в сутки.

Пять лет назад Кейт взволновала всю общественность неожиданным приступом, который произошел на конных скачках. Принцессе поплохело, и она стала задыхаться. К счастью, это оказалась всего лишь аллергия на лошадей. Сейчас Миддлтон держится от животных подальше, однако на парадах принцессе все же приходится с ними контактировать.

Впрочем, это только те недуги, которые принцессе Уэльской диагностировали медики. Однако болезненная худоба Кейт давно настораживает поклонников. Многие считают, что у жены Уильяма булимия. Известно, что королевская особа – сторонница жестких диет и спорта. Фанаты подозревают, что именно это могло спровоцировать у Миддлтон рак.

Ранее сообщалось, как королевская семья адаптируется к новостям о раке у Кейт Миддлтон и Карла III.