Какой тип рака у Кейт Миддлтон: Кенсингтонский дворец ответил на главные вопросы

На прошлой неделе Кейт Миддлтон сделала откровенное признание, которое шокировало всю общественность. Принцесса Уэльская заявила, что во время плановой операции у нее нашли раковую опухоль. Даже сторонники конспирологических теорий заговоров не ожидали такого поворота. После этого королевская семья рассчитывала, что слухи о состоянии жены Уильяма прекратятся, однако они вспыхнули с новой силой.

В этот раз в ситуацию вмешались представители Кенсингтонского дворца. Они ответили на самые популярные вопросы возмущенной общественности. Правда, от этого ситуация яснее не стала. Пока все ожидали услышать, какой же тип рака сразил любимую народом принцессу, они заявили о конфиденциальности.

"Принцесса имеет право на медицинскую тайну, как и все мы", – ответили во дворце.

Медики какой больницы будут помогать бороться с раком Миддлтон, официальные представители тоже не стали раскрывать. Однако известно, что сейчас принцесса с супругом улетела на частном вертолете в свою резиденцию в Норфолке. Они сообщили, что планируют там отметить пасхальные каникулы. К слову, неподалеку от загородного дома королевской четы есть больница университета Норфолка и Норвича, которая может провести принцессе необходимые процедуры.

На вопрос о том, когда Кейт Миддлтон вернется к своим обязанностям, в Кенсингтонском дворце заявили, что это вопрос времени. Сейчас жена принца Уильяма сконцентрирована исключительно на своем здоровье.

Ранее стало известно, какие еще диагнозы поставили Кейт Миддлтон медики.