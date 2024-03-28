Раймонд Паулс пояснил, почему практически не общается с Лаймой Вайкуле

Известный композитор Раймонд Паулс поделился своими мыслями о текущих отношениях с певицей Лаймой Вайкуле, чья карьера в значительной степени развивалась благодаря его творчеству в 1980-е годы. Паулс признал, что их общение сегодня свелось к минимуму, объясняя это "странной" обстановкой, которая сложилась в последнее время. Он выразил желание не вспоминать прошлое и подчеркнул, что предпочитает отложить любые разговоры на будущее, когда ситуация стабилизируется.

Кроме того, композитор упомянул о своем решении не поздравлять Вайкуле публично с ее 70-летием, которое она отметит 31 марта. Это решение может быть связано с недавними публичными высказываниями певицы, которая в последнее время ограничила свою концертную деятельность и стала известна своими скандальными высказываниями о политических событиях.

Раймонд Паулс также затронул тему взаимодействия с другими артистами, не только с Лаймой Вайкуле, и упомянул о сложностях, с которыми он сталкивался на протяжении своей карьеры. Он подчеркнул, что его отношения с коллегами по цеху были не всегда гладкими, отмечая, что в прошлом его действия порой встречали неблагодарность.