Виктория Боня дрожащим голосом сообщила о страданиях дочери: "Сейчас бы не заплакать"

Уже несколько недель Виктория Боня плачет в своем блоге о том, что не может попасть к себе домой в Монако. Около полугода назад блогер выехала из европейской страны, забыв, что истекает срок действия вида на жительство, и теперь она не может вернуться в роскошную виллу на берегу моря. Сила мысли, с помощью которой экс-участница Дома-2 "намечтала" себе богатую жизнь за рубежом, видимо, не работает. Поэтому теперь звезда вынуждена, как простые смертные, оформлять визу самостоятельно.

На этом фоне у нее появилась депрессия, заявляет Боня в соцсетях. Ситуацию усугубляет то, что в Монако осталась ее дочь. Теледива рассказала, что 12-летняя Анджелина ей часто звонит в слезах и просит увидеться с мамой.

"Так по ней скучаю... Сейчас бы не заплакать", – дрожащим голосом сообщила о страданиях дочери Боня.

Также Виктория заявила, что сил ее больше нет заниматься бюрократической волокитой. Блогер позвонила своему бывшему мужу, отцу дочери, и попросила его оформить необходимые документы. Сама Боня в это время ходит по бутикам Дубая и активно делится снимками покупок в своем блоге.





Ранее Виктория Боня рассказала о преследованиях со стороны бывшего бойфренда. Он обещал ее убить, облить кислотой или заразить СПИДом, рассказала подробности телеведущая.