Надежду Бабкину после очередной пластики не узнали поклонники: опять помолодела

О пластических операциях 74-летней Надежды Бабкиной ходит много слухов. Некоторые потеряли счет тому, сколько раз певица оказывалась под скальпелем. Впрочем, сама исполнительница, в отличие от многих звезд, никогда не скрывала, что за ее красотой стоят опытные хирурги. Вот и в этот раз на вручении государственных наград от Минкульта РФ снова помолодевшая Бабкина произвела фурор своим внешним видом.

Артистка вышла на сцену в строгом брючном костюме трендового ярко-синего цвета. Образ она дополнила массивными украшениями и ярким мейкапом. Кадрами с мероприятия исполнительница хита "Виновата ли я" поделилась в своем блоге. Однако подписчиков привлек не столько аутфит Бабкиной, сколько ее опять помолодевшее лицо. Фанаты признались, что, с одной стороны, Надежда выглядит отлично и гораздо младше своего возраста, с другой - теперь ее не узнать.

"Ой, ну Надюшка, вечно юная, с премиум фаянсом во рту", – написала одна из подписчиц звезды.





Впрочем, Надежда Бабкина, как и прежде, не замечает недовольства злопыхателей. Она продолжает следить за своей внешностью и делиться советами с поклонниками.

Ранее сообщалось, что Наталья Бочкарева показала плоский живот. Она сообщила, что недавно сделала липосакцию у известного пластического хирурга.