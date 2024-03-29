Распласталась на кровати: 57-летняя Наталья Штурм засветила грудь

Российская исполнительница Наталья Штурм всегда была женщиной любвеобильной. Она никогда не стеснялась подчеркивать свою сексуальность кокетливыми нарядами и позами. Сейчас, отметив 57-летие и став бабушкой, певица не изменилась. Штурм продолжает привлекать внимание к собственной персоне откровенными снимками.

На этот раз Наталья выложила пикантные фотографии из собственной спальни. Звезда распласталась на кровати и позволила подписчикам заглянуть в декольте. На ней было классическое платье-комбинация бежевого цвета. Образ знаменитость дополнила остроносыми туфлями в трендовом серебряном цвете. На фото видно, что певица смотрит в сторону второго фотографа, вероятно, Штурм решила устроить для себя фотосессию с размахом.

"Какая фотка лучшая?" – подписала она снимки, на которых засветила грудь.





Впрочем, некоторые поклонники Штурм отреагировали неоднозначно. Наталью попытались пристыдить за то, что она публикует откровенный контент во время Великого поста. Другие же подписчики похвалили форму певицы и помогли выбрать лучший снимок.

Напомним, ранее Наталья Штурм шокировала поклонников заявлением о поздних выкидышах. Певица выложила фотографию, которую неоднозначно подписала. На кадрах видно, что она недавно плакала.