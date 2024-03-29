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Пятница 29 марта

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В Турции снимут адаптацию фильма "Холоп" с "Серканом Болатом"

В Турции снимут адаптацию фильма

Сюжет будет несколько отличаться от российской версии.

Популярную российскую киноленту "Холоп" зрители впервые увидели в 2019 году. Фильм стал одним из самых кассовых отечественных кинолент. Сюжет рассказывает о "мажоре", которого отправили в середину 19 века, чтобы перевоспитать. История про Гришку с Милошем Биковичем в главной роли понравилась не только россиянам. Сюжет оценили в Турции и теперь планируют снять адаптацию фильма. На радость фанаткам турецких сериалов, главную роль избалованного парня в зарубежной версии исполнит Керем Бюрсин, который известен по роли Серкана Болата. 

Постановщиком станет один из самых именитых режиссеров Турции Онур Унул. Сюжет фильма останется таким же, как и в оригинальной версии. Невоспитанный сын богатого отца из современного Стамбула перенесется в Османскую империю 16 столетия. Снимать ремейк начнут в середине этого года.  

Известно, что права на съемки "Холопа" продали более чем в 10 стран. Таким образом уже можно увидеть фильм в монгольском исполнении. 

"Появление новых адаптаций нашего фильма – высокая оценка со стороны зарубежных коллег", – заявил режиссер фильма Клим Шипенко. 

Создатели отмечают, что турецкая версия будет несколько иной. В первую очередь это связано с другой исторической эпохой, которая будет воссоздана в картине. Так, например, избалованный богач пройдет испытание не конюшней, а морским путешествием и пиратами. 

Ранее сообщалось, что Юрия Никулина "воскресят" ради новой комедии. 

29 марта 2024, 10:04
Фото:unsplash.com
Наталья Смирнова
ТАСС✓ Надежный источник

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