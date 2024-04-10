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Среда 10 апреля

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"Оргазм словила": певица Штурм страшно оконфузилась на приеме у гинеколога

Эпатажная артистка поделилась откровенной историей.

57-летняя исполнительница Наталья Штурм любит привлекать к себе внимание откровенными нарядами и скандальными заявлениями. Так, недавно артистка рассказывала всем о своих ухажерах и даже делилась подробностями интимной жизни. Ради одного из них, по словам Натальи, она решилась восстановить девственность – так хотелось порадовать избранника. Впрочем, возлюбленный, видимо, не оценил порыва певицы, потому что теперь Штурм получает оргазмы в другом месте. 

В блоге исполнительница хита "Школьный романс" рассказала очередную пикантную историю, которая произошла с ней в гинекологическом кресле. По совету подруги она пошла к проверенному специалисту, во время осмотра врача случился страшный конфуз. 

"Она посоветовала сходить к ее новому специалисту-гинекологу. Он меня посмотрел, да так опытно, что я оргазм словила. Я никому не рассказала, только вам", – разоткровенничалась певица со своими подписчиками. 

Фото: соцсети/@nataliashturm

Недавно звезда 90-х рассказала, что порвала отношения с тем самым ювелиром Альбертом, который сделал ей предложение. Она поделилась, что мужчина уделял ей слишком мало внимания. Тем не менее бывшим влюбленным удалось сохранить отношения, и теперь несостоявшийся муж чаще, чем прежде, мелькает в соцсетях певицы. 

Сама же исполнительница не забывает напоминать поклонникам, что пользуется невероятной популярностью у противоположного пола. Например, недавно 36-летний Георгий Иващенко предлагал ей познакомиться поближе. 

10 апреля 2024, 14:39
Наталья Штурм. Фото: соцсети/@nataliashturm
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

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