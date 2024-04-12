"Я насквозь тебя вижу": Киркоров провел серьезный разговор с Давой

Во время участия в телевизионном шоу "Сокровища императора" в Китае Филипп Киркоров обратился к Давиду Манукяну, более известному как Дава, с замечаниями, касающимися его прошлых отношений с Ольгой Бузовой, которая является ведущей данного проекта. 56-летний певец, выступая в роли старшего товарища, поделился своими наблюдениями и размышлениями насчет бывших партнеров.

Он предположил, что для Давы участие в проекте имеет не только профессиональное значение, но и личностное, предоставляя возможность доказать Ольге его собственную значимость. Киркоров обратил внимание на тот факт, что оба участника еще до съемок были осведомлены о присутствии друг друга в проекте, и никто из них не стал ставить какие-либо условия, вспомнив прошлые конфликты.

Филипп подчеркнул, что, несмотря на прошедшие разногласия и расставание, между Давидом и Ольгой все еще существуют неразрешенные чувства, которые не позволяют им полностью отпустить прошлое.

"Я же насквозь тебя вижу, и ее и вижу, и чувствую", – произнес певец во время серьезного разговора с Давой.

Завершая свое обращение, Филипп Киркоров выразил свою поддержку и симпатию к Даве, подчеркнув, что он искренне переживает за него в рамках шоу "Сокровища императора", понимая глубину и сложность испытываемых им чувств.