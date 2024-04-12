Подруга нашла виновного в смерти Евгения Кунгурова: Стал жертвой

8 апреля оборвалась жизнь Евгения Кунгурова, заслуженного артиста России, прославившегося благодаря проекту "Голос". Это событие стало ударом для друзей и родственников певца. Немногие знали о борьбе вокалиста с редким психическим расстройством, известным как сенестопатия.

Отец Евгения говорил, что заболевание серьезно подорвало силы его сына, заставляя его чувствовать себя отчужденным от собственного тела и жаловаться на ощущение, будто все внутренние органы переместились в горло.

За несколько дней до своей кончины Евгений обсуждал свое состояние с поэтессой Татьяной Маруговой, с которой его связывали дружба и творческие планы. Она до сих пор отказывается верить в самоубийство друга, утверждая, что за его гибелью стоит конкретный человек.

Маругова обвиняет в произошедшем остеопата, к которому обращался Кунгуров из-за проблем со спиной до начала пандемии. После посещения этого специалиста, который занимался не традиционным лечением, а работой с энергиями, жизнь певца начала стремительно меняться к худшему, заметила Татьяна. Она рассказала о том, как артист жаловался на полное переосмысление своего внутреннего мира и обострение проблем с психикой.

Женщина убеждена, что начало проблем Евгения Кунгурова можно точно отследить от его встречи с остеопатом, который, как она считает, нанес непоправимый вред его психическому здоровью. Поэтесса призывает к тщательной проверке так называемого специалиста. Мол, такие практики опасны для психики и настаивает на необходимости контроля за деятельностью таких "экспертов". "Я понимаю, что это не доказуемо, но Женя стал жертвой", – заявила Татьяна в беседе с Woman.ru.