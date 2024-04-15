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SHAMAN сделал громкое признание на фоне слухов о разводе: "Боюсь"

SHAMAN сделал громкое признание на фоне слухов о разводе:

Певец выложил все подробности.

Популярный исполнитель Ярослав Дронов, который известен под псевдонимом SHAMAN, стал главным патриотом страны. Его хиты "Я русский" и "Встанем" подарили певцу невероятную популярность и толпы поклонниц, которых интересует не только творчество звезды, но и его личная жизнь. Так, недавно появились слухи о том, что Ярослав разводится со своей супругой Еленой. Все из-за того, что Дронов появляется на публике без обручального кольца. 

SHAMAN подтвердил, что давно не надевает украшение, но только на концерты. Выступления у него весьма динамичные, со множеством резких взмахов. Дорогой аксессуар можно потерять, объяснил Ярослав. 

"Я не ношу это все, потому что боюсь потерять. Во время номеров отлетает в разные стороны", – сделал признание певец. 

Откровенно рассказал SHAMAN и про свой райдер. Поговаривали, что на своих выступлениях Дронов требует особого к себе отношения, а перед концертом нужно подать чуть ли не все деликатесы мира. Однако, по словам Ярослава, и эта информация искажена "желтой" прессой. Все, что нужно певцу перед выходом на сцену, – это вода, ментоловые леденцы, печенье и немного свежих фруктов. Также исполнитель хита "Я русский" рассказал, что сам гладит свои наряды и помогает своей команде уложить волосы. 

Ранее сообщалось, что у SHAMAN нет друзей в Москве. 

15 апреля 2024, 09:14
SHAMAN. Фото: скриншот YouTube /@HEATshowbiz
Елизавета Федорова
НТВ✓ Надежный источник

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