SHAMAN сделал громкое признание на фоне слухов о разводе: "Боюсь"

Популярный исполнитель Ярослав Дронов, который известен под псевдонимом SHAMAN, стал главным патриотом страны. Его хиты "Я русский" и "Встанем" подарили певцу невероятную популярность и толпы поклонниц, которых интересует не только творчество звезды, но и его личная жизнь. Так, недавно появились слухи о том, что Ярослав разводится со своей супругой Еленой. Все из-за того, что Дронов появляется на публике без обручального кольца.

SHAMAN подтвердил, что давно не надевает украшение, но только на концерты. Выступления у него весьма динамичные, со множеством резких взмахов. Дорогой аксессуар можно потерять, объяснил Ярослав.

"Я не ношу это все, потому что боюсь потерять. Во время номеров отлетает в разные стороны", – сделал признание певец.

Откровенно рассказал SHAMAN и про свой райдер. Поговаривали, что на своих выступлениях Дронов требует особого к себе отношения, а перед концертом нужно подать чуть ли не все деликатесы мира. Однако, по словам Ярослава, и эта информация искажена "желтой" прессой. Все, что нужно певцу перед выходом на сцену, – это вода, ментоловые леденцы, печенье и немного свежих фруктов. Также исполнитель хита "Я русский" рассказал, что сам гладит свои наряды и помогает своей команде уложить волосы.

Ранее сообщалось, что у SHAMAN нет друзей в Москве.