Круче матери: дочь Кати Лель произвела фурор и превзошла свою мать

Известная исполнительница Катя Лель всегда верила во врожденный талант своей дочери к музыке. В недавнем интервью исполнительница хита "Мой мармеладный" рассказала о моменте, когда ее дочь Эмилия, еще будучи младенцем, проявила свои вокальные способности. Во время одного из телефонных разговоров с вокальным наставником Кати малышка выразила свое недовольство таким образом, что вызвала восхищение у профессора своими голосовыми данными.

"Моя профессорша сказала: „Катя, кто там рядом с вами так круто рычит? Кто это с такими голосовыми связками – круче, чем у вас?" – вспомнила артистка.

Недавно Эмилия, которой уже 15 лет, продемонстрировала заметный прогресс в вокале. В шоу "Секретный артист", которое выходит на телеканале "Пятница!" она исполнила популярный хит JONY "Комета", произведя впечатление на аудиторию своей энергетикой и голосовыми способностями. Это выступление стало еще более значимым благодаря совместному номеру с ее мамой, Катей Лель. Они исполнили песню "Я по тебе скучаю", чем вызвали восторг у специалистов и зрителей.

Катя Лель гордится своей дочерью, отмечая, что Эмилия унаследовала лучшие черты характера обоих родителей и обладает сильной личностью.