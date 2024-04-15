Тарасова назвала "идиотством" призывы о признании Пугачевой иноагентом

Последнее два года вокруг народной артистки СССР Аллы Пугачевой ведутся неоднозначные дискуссии. Некоторые критики и общественные деятели высказывают мнение о необходимости присвоения покинувшей Россию певице статуса иностранного агента, что вызывает множество споров и обсуждений. В связи с этой ситуацией, в беседе с известным тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой журналисткой Ксенией Собчак были подняты вопросы о значении Аллы Борисовны для культурного пространства и об общественном отношении к ней.

Татьяна Тарасова выразила недоумение по поводу попыток некоторых кругов "отменить" Пугачеву, подчеркнув, что для многих людей ее творчество является неотъемлемой частью жизни. Она отметила, что поколения росли на песнях Аллы Борисовны, и отказаться от этого наследия означало бы отречься от собственной истории и культуры. По мнению Тарасовой, нет в России артиста более любимого и значимого, чем Пугачева.

Касаясь вопроса о призывах некоторых лиц признать Аллу Борисовну иностранным агентом, Тарасова высказала мнение, что такие предложения являются абсурдными и порождены недопониманием сути обвинений или завистью. Она подчеркнула, что подобные заявления стыдят их авторов и не имеют под собой реальных оснований.

"Это вообще идиотство! Они наверное не понимают значения этих слов. Ну что это такое? Почему так? Это стыдно", – сказала тренер.

Напомним, Алла Пугачева два года назад переехала в Израиль вместе со своим супругом, который был объявлен иностранным агентом после ряда его публичных заявлений, и детьми.