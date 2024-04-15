Трофимов не стал защищать оскандалившегося Лепса: подробности

Накануне в Сети появилось видео, которое вызвало бурную среди интернет-пользователей. На записи запечатлен момент, когда Григорий Лепс вступает в конфронтацию с одной из зрительниц на своем концерте. Причиной спора якобы стало действие фанатки, которая слишком близко подошла к артисту, чтобы снять его на видео. В ответ на ее действия певец жестом дал понять, что ей следует прекратить съемку, однако девушка продолжала свои действия. В итоге, ситуация обострилась до того, что артист выбил смартфон из ее рук.

Этот инцидент не остался без внимания в музыкальном сообществе. Сергей Трофимов, заслуженный артист России, выразил свое мнение по поводу произошедшего в недавней беседе с журналистами. Исполнитель хита "Город Сочи" осудил поведение не только Григория Лепса, но и поклонницы.

57-летний артист считает, что решение конфликта можно было найти более цивилизованным способом. По словам Трофимова, для урегулирования спорных моментов следует использовать слова, ведь именно способность к речи отличает людей от животных. Но, несмотря на просьбу артиста прекратить съемку, действия зрительницы также были неуместными, поскольку она нарушила личное пространство исполнителя, подчеркнул певец.