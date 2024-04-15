Виктория Боня взяла 12-летнюю дочь на свидание с новым ухажером

Недавно стало известно, что бывшая модель и блогер Виктория Боня не может вернуться в свой роскошный дом на берегу моря в Монако. Звезда вылетела из страны на съемки и забыла о том, что ее вид на жительство истекает. Теперь селебрити погрязла в бумажной волоките и уже пять месяцев не виделась с дочерью. Дальше терпеть разлуку с 12-летней Анджелиной она не могла, поэтому девочка прилетела к Боне в Москву.

Не успела она обнять маму, как Виктория повела наследницу знакомиться со своим новым ухажером. С мужчиной, имя которого она не называет, Боня встретилась несколько недель назад. По словам самой экс-модели, все произошло как в любовном сериале: он просто постучал в ее дверь и вручил роскошную корзину с цветами. Блогерша взяла Анджелину с собой на свидание, где представила ее новому возлюбленному.

"У нас сегодня совместный обед и поход в кино с моим новым поклонником. Он принес цветы мне и Энджику. Такой внимательный", – рассказала об удачной встрече знаменитость.

Пока бойфренд отошел по делам, Виктория поспешила узнать у дочери ее мнение. Девочка без раздумий заверила, что мама сделала хороший выбор.

"Понравился", – заявила Анджелина.

Боня поделилась, что ее возлюбленный уже собрался вести дочь и на Красную площадь, и на маникюр, чему девочка безмерно рада.





Напомним, долгое время Виктория была в отношениях с ирландским миллиардером Алексом Смерфитом, отцом Анджелины. Именно он перевез экс-участницу "Дома-2" в Монако. Однако отношения не заладились, и пара рассталась. Недавно Боня сообщила, что завершила роман с Русланом Гасановым, который на момент начала отношений был в браке.

Ранее Боня показала "поплывший" ягодичный имплант, чем шокировала поклонников.