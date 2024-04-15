Замахнулся и врезал: поклонница Лепса не ожидала такого от певца

Сольный концерт Григория Лепса в Костроме обернулся конфликтом. Певец исполнял свой хит "Я стану водопадом" и спокойно ходил по сцене. Одной из фанаток было мало, что она стоит в первом ряду и снимает исполнителя почти в упор. Девушка, желающая снять лучшие кадры, вытянула руки и начала подсовывать камеру еще ближе к артисту. Лепс сделал ей замечание, но та не послушала певца. Недолго думая, Григорий замахнулся и врезал прямо по телефону поклонницы. После этого музыкант спокойно перешел в другую часть сцены и продолжил выступление.

Видео с инцидентом попало в Сеть. Мнения относительно поступка Лепса разделились. Одни считают, что поклонница поступила бестактно и нарушила личное пространство артиста. Тем более что певец ее предупреждал. Другие уверены, что исполнитель хита "Рюмка водки на столе" повел себя слишком агрессивно, ведь от удара телефон поклонницы мог разбиться.

"Так если его вплотную снимают, нарушают личное пространство, кому это понравится. Она бы еще на сцену вылезла", "Издержки славы, без этих людей он никому не нужен, они делают его известным и ходят на концерты, можно и потерпеть", – высказались пользователи Сети.

Никаких комментариев о случившемся поклонница Лепса не давала. Однако присутствовавшие там зрители сообщили, что с телефоном девушки все в порядке. Кроме того, она очень рада, что удостоилась такого внимания от кумира.

Ранее Григорий Лепс поздравил Киркорова и его новую избранницу. Певец назвал их "хорошей семейной парой".