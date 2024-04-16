23-летняя Луна Ком сделала заявление после слухов о романе с 15-летним Леоном Кемстачем

Сыгравший одну из главных ролей в сериале "Слово пацана" Леон Кемстач теперь стал невероятно популярен. 15-летнего парня зовут на интервью и в различные телепроекты. Кроме того, у молодого актера появились толпы фанаток, которых интересует только один вопрос: есть ли у Леона девушка? Сам артист лишь скромно заявляет, что еще не готов строить отношения и даму сердца не нашел. Однако недавно появились слухи, что Кемстач все же обзавелся подругой. К такому выводу поклонники пришли, сравнивая снимки из соцсетей актера и 23-летней блогерши Луны Ком.

Так, звезда интернета поделилась фото парня в черной футболке с изображением медведя. На кадре не видно лица, но такой же предмет гардероба фанаты обнаружили у Леона Кемстача. Также подписчики заметили, что артист и блогерша одновременно находились в Санкт-Петербурге и ходили примерно по одним местам.





Поставить точку в череде этих сплетен решила Луна Ком. Она заявила, что устала от постоянных домыслов относительно личной жизни.

"Я ни с кем не состою в отношениях. Пожалуйста, прекратите меня с кем-то сводить постоянно, порой даже с людьми, с которыми не общаюсь или даже не знакома", – высказалась девушка в личном блоге.

Напомним, недавно мать актера Лаура Кемстач рассказала, что поклонницы заваливают звезду проекта Жоры Крыжовникова любовными письмами и отправляют ему подарки. Из-за этого Леон страдает, так как устал от повышенного внимания, пожаловалась родительница.

Ранее Ксения Бородина похвасталась подарками от звезды сериала "Слово пацана" Кемстача.