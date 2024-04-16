23-летняя Луна Ком сделала заявление после слухов о романе с 15-летним Леоном Кемстачем

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Вторник 16 апреля

03:2523-летняя Луна Ком сделала заявление после слухов о романе с 15-летним Леоном Кемстачем 00:46Выгорание и заложничество: Как справиться с кризисом и изменить жизнь после 40 лет 00:29Благоприятные дни для стрижки на июнь 2024 года 21:56Трофимов не стал защищать оскандалившегося Лепса: подробности 21:07Кологривый на всю страну признался в измене жене 20:28На театр Надежды Бабкиной подали в суд: подробности 19:37Круче матери: дочь Кати Лель произвела фурор и превзошла свою мать 18:52Тарасова назвала "идиотством" призывы о признании Пугачевой иноагентом 18:11Почему Шуфутинский долго отказывался петь "3 сентября"? 17:42В чем феномен Аллы Пугачевой? Объяснила Лолита Милявская 17:00Волочкова объяснила, почему не любит стоять у плиты 16:13Психолог Березкина провела анализ брака Аллы Пугачевой и Максима Галкина* 14:41Замахнулся и врезал: поклонница Лепса не ожидала такого от певца 13:25"Мало Вов Адидасов по стране?": Кологривый публично врезал Янковскому 12:41Виктория Боня взяла 12-летнюю дочь на свидание с новым ухажером 11:0443-летняя Юлия Такшина худеет из-за работы 10:58Прощенная россиянами Лолита загнула цены на выступления: "Подорожала на целый лям" 10:27Соседка рассказала, как обнаружила тело Кунгурова во дворе 09:38Одинокая и всеми брошенная: оставшаяся без мужа Пугачева вынуждена отменить юбилей 09:14SHAMAN сделал громкое признание на фоне слухов о разводе: "Боюсь" 08:37Асмус забрала ребенка и покинула Россию с мужчиной: "Я в абсолютной любви" 04:31Эмме Томпсон - 65: вспоминаем пять знаковых работ британской киноактрисы 01:07Альтернативные идеи для майских выходных: забудьте про шашлыки! 21:35Адвокат объяснил, почему у Ефремова велики шансы на УДО 19:16Поделки на 9 мая в детском саду: интересные идеи для детей 18:23Маргарита Суханкина о высокомерии Егора Крида: Задрал нос, никого не замечает 15:10Катя Лель рассказала, как выглядят инопланетяне 12:34Молодая жена Петросяна невзначай выдала тайну рождения дочери 09:13Тренд на добро: какие звезды занимаются благотворительностью и что ими движет 06:16Пьяный Галкин* пожелал удачи войскам Израиля во время атаки Ирана 03:19Психолог Соломеина рассказала о необходимости и последствиях сепарации от родителей 00:10Без обид: как красиво закончить свидание, если он не тот принц 22:43Лунный календарь посевной на июнь 2024 года 21:11Минекаев, Петров, Корниенко: кто снимется в новой киноверсии "Буратино" 18:13У SHAMAN'а нет друзей в Москве: Не заслужил 15:18Состояние тяжелое: у госпитализированного Куклачева случился инфаркт 12:10Сергей Лазарев о судьбоносном событии в его жизни: Я счастлив! 10:30Куркума: польза и вред для здоровья человека 09:12Бледанс ждет возвращения Пугачевой в Россию: Как мы без нее, а она без нас? 06:09Володина раскрыла тайны рожденных под знаком Тельца: от упорства до любви к красоте 04:44Трижды разведенная Климова рассказала о "мужчине мечты" 01:41Стало известно, что сыновья Карла III умоляли отца не жениться на Камиле 22:02"Я насквозь тебя вижу": Киркоров провел серьезный разговор с Давой 21:2675-летнего Куклачева срочно увезли в больницу в день рождения 20:44Почему Поргина отказалась от пластики? Из-за Гурченко... 20:10Лунный денежный календарь на июнь 2024 года 19:33Скандал, который устроила жена Илье Соболеву, оказался инсценировкой 18:43Подруга нашла виновного в смерти Евгения Кунгурова: Стал жертвой 18:16Богохульница! Верующие раскритиковали Рианну за новую фотосессию 17:32"Днище!": жена Соболева устроила скандал из-за его пикантного фото с Седоковой
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23-летняя Луна Ком сделала заявление после слухов о романе с 15-летним Леоном Кемстачем

23-летняя Луна Ком сделала заявление после слухов о романе с 15-летним Леоном Кемстачем

Поклонники заметили, что артист и блогер часто бывают в одних местах.

Сыгравший одну из главных ролей в сериале "Слово пацана" Леон Кемстач теперь стал невероятно популярен. 15-летнего парня зовут на интервью и в различные телепроекты. Кроме того, у молодого актера появились толпы фанаток, которых интересует только один вопрос: есть ли у Леона девушка? Сам артист лишь скромно заявляет, что еще не готов строить отношения и даму сердца не нашел. Однако недавно появились слухи, что Кемстач все же обзавелся подругой. К такому выводу поклонники пришли, сравнивая снимки из соцсетей актера и 23-летней блогерши Луны Ком.

Леон Кемстач. Фото: соцсети/@leon_kemstach 

Так, звезда интернета поделилась фото парня в черной футболке с изображением медведя. На кадре не видно лица, но такой же предмет гардероба фанаты обнаружили у Леона Кемстача. Также подписчики заметили, что артист и блогерша одновременно находились в Санкт-Петербурге и ходили примерно по одним местам. 

Луна Ком. Фото: соцсети/@lyna_com2000

Поставить точку в череде этих сплетен решила Луна Ком. Она заявила, что устала от постоянных домыслов относительно личной жизни. 

"Я ни с кем не состою в отношениях. Пожалуйста, прекратите меня с кем-то сводить постоянно, порой даже с людьми, с которыми не общаюсь или даже не знакома", – высказалась девушка в личном блоге. 

Напомним, недавно мать актера Лаура Кемстач рассказала, что поклонницы заваливают звезду проекта Жоры Крыжовникова любовными письмами и отправляют ему подарки. Из-за этого Леон страдает, так как устал от повышенного внимания, пожаловалась родительница. 

Ранее Ксения Бородина похвасталась подарками от звезды сериала "Слово пацана" Кемстача. 

16 апреля 2024, 03:25
Леон Кемстач. Фото: скриншот YouTube /@nikitaefremov_me
Елизавета Федорова
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