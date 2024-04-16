Многодетная мать Самойлова обратилась ко всем родителям с призывом: Проверяйте всё!

Оксана Самойлова, известная как жена рэп-исполнителя Джигана, успешная блогерша и предпринимательница, воспитывает четверых детей: трех дочерей и сына. В недавнем общении с публикой она поделилась своими мыслями о воспитании и особенностях общения с подростками.

Отвечая на вопрос о поведении своей дочери Ариэллы в подростковом возрасте и о том, сталкиваются ли они с грубостью со стороны детей, Оксана подчеркнула, что ее дети ведут себя очень воспитанно и не проявляют неуважения. Однако она выразила особую заботу о безопасности детей в информационном пространстве.

Самойлова акцентировала внимание на необходимости родительского контроля за тем, как дети используют интернет и мобильные устройства. Она убеждена, что, несмотря на важность уважения личного пространства и самостоятельности ребенка, родители должны регулярно проверять, чем их дети занимаются в интернете. Это касается как содержимого мобильных телефонов, так и любых других мест, где могут храниться информация или предметы, доступ к которым может быть опасен для подростков.

"Периодически проверяйте всё: шкафы, все тумбочки, все телефоны", – призвала супруга Джигана.

По словам Оксаны Самойловой, современные дети живут в условиях, когда доступ к любой информации буквально находится у них под рукой, что значительно отличается от времен ее собственного детства. Из-за этого разрыва между поколениями родители могут не осознавать всей полноты потенциальных рисков, с которыми сталкиваются их дети онлайн. Многодетная мать подчеркивает, что контроль со стороны взрослых является ключевым элементом защиты подростков от возможных угроз в интернете.