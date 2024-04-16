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Вторник 16 апреля

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"Третья девочка": жена Реввы сообщила о радостном событии в семье

Мужа и жену поздравляют поклонники и родные.

Назвать этот год простым для Александра Реввы мало у кого повернется язык. Артист столкнулся со всеобщим бойкотом. Зимой шоумена вырезали из всех новогодних передач и оставили без гонораров. Однако в отличие от артистов, которые оскандалились на "голой" вечеринке, Ревва не был в том самом клубе. Певца "отменяли" из-за слухов об эмиграции и призывали не возвращать на телеэкраны. Тем не менее недавно Александр возобновил работу. 

А накануне Ревва вместе с супругой Анжеликой сообщил о радостном событии в семье. Муж с женой отметили годовщину свадьбы. Они заявили, что все так же счастливы, как и 17 лет назад. За время брака девушка подарила артисту двух дочерей – Амели и Алису. Однако, как признается сам Александр, он мечтает о еще одной дочери, тем более что старшая совсем взрослая и, вероятно, скоро покинет дом родителей. 

"Был бы счастлив иметь трех дочерей – так хочется узнать, какой выйдет третья девочка! Ведь Алиса и Амели совсем не похожи друг на друга", – рассказал шоумен в интервью. 

Фото: соцсети/@angelikarevva

Поздравить одну из самых гармоничных пар российского шоу-бизнеса поспешили поклонники. Они пожелали им много счастья. 

Напомним, Александр Ревва познакомился с Анжеликой в ночном клубе в Сочи. Чтобы добиться расположения девушки, он включил все обаяние Артура Пирожкова и увез будущую возлюбленную на шикарном лимузине. Спустя 17 лет он все еще смотрит на свою избранницу теми же влюбленными глазами, признается сам шоумен. 

Ранее сообщалось, что Ревва может лишиться бизнеса в России. 

16 апреля 2024, 08:40
Александр Ревва. Фото: скриншот YouTube /@chupachups2481
Елизавета Федорова
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