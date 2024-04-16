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Выгорание и заложничество: Как справиться с кризисом и изменить жизнь после 40 лет

Выгорание и заложничество: Как справиться с кризисом и изменить жизнь после 40 лет

Эксперт рассказал, как справиться с тяжелым периодом.

Выгорание и заложничество – два состояния, которые связаны с чувством усталости, отсутствием мотивации и ощущением того, что мы "застряли", "забуксовали" на своем жизненном пути. А на то, чтобы выбраться и вернуться колею, часто просто нет сил. Такой кризис случается со многими людьми, особенно во второй половине жизни, после 40 лет.

Как отличить одно состояние от другого, и, главное, как выбраться из этого порочного круга, Kleo.ru рассказала психолог, основатель и преподаватель "Академии современной психологии личности" Марина Гарбажа.

Выгорание: Когда энергия иссякает

Фото:unsplash.com

Выгорание обычно происходит после длительного периода стресса, переутомления и недостатка отдыха. Это состояние характеризуется чувством истощения как физического, так и эмоционального. Часто, полностью решить проблему может качественный длительный отпуск и "перезагрузка".

Симптомами выгорания считаются потеря интереса к работе или жизни в целом, постоянное чувство усталости и раздражительности, снижение мотивации и ощущение беспомощности и отчаяния.

Заложничество: Когда живешь по чужому сценарию

Фото:unsplash.com

Заложничество, с другой стороны, характеризуется чувством безысходности и застрявшего состояния, когда ты продолжаешь жить и работать не потому, что это приносит тебе радость или удовлетворение, а из-за внешних обстоятельств или страхов.

Основные признаки заложничества: отсутствие радости от работы или жизни, "обязанность" продолжать работать или жить в определенном стиле, несмотря на отсутствие удовлетворения, страх перед изменениями и новыми вызовами, переживание сомнений относительно собственных способностей и перспектив.

"В нашей жизни энергия играет огромную роль. От того, как мы используем эту энергию, зависит наше благополучие в карьере и отношениях, наш успех. Существует интересная концепция, которая гласит: до 35 лет мы живем на энергии, которая у нас уже была, а после этого возраста начинаем жить на энергии, которую мы сами добываем каждый день", – поясняет Марина Гарбажа.

По словам эксперта, люди, не умеющие добывать свою энергию самостоятельно, часто находятся в состоянии, где они видят только проблемы вокруг себя. Они замыкаются, акцентируются на проблемах, осуждают других и постоянно живут "в минусе". Они уверены, что у них ничего не получится. Такое отрицательное мышление и лишает их возможности достичь успеха. К сожалению, таких людей большинство…

Однако существуют и те, кто умеет добывать энергию самостоятельно, рассказывает психолог. Они никогда не обесценивают свой опыт, даже если он негативный. Они берут его за основу и используют как урок для дальнейшего развития. Такие люди с уважением относятся к себе, своему труду, своим отношениям и возможностям. Они гордятся собственными достижениями и видят в прошлых событиях базу для построения своего будущего.

"Очень часто в нашей жизни мы вынужденно принимаем решения, которые не соответствуют нашим желаниям, а определяются внешними обстоятельствами: семьей, партнерами, обществом. Однако первый шаг к успеху – это научиться делать свой выбор и нести за него ответственность. Начинать стоит с осознания и оценки того, что у нас уже есть. Только после этого мы можем понять, куда идти дальше, и начать формировать новые цели, задачи, желания и мечты", – считает Марина Гарбажа.

16 апреля 2024, 00:46
Фото:unsplash.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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