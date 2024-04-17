"Большой страх": психолог Степанова объяснила одиночество Цискаридзе

Артист балета Николай Цискаридзе, удостоенный титула народного артиста России, всегда держал в тайне личную жизнь, оставляя вопросы о своем семейном статусе без ответов. Он не был замечен в законном браке, что порождает множество домыслов и предположений о его личной жизни.

Психолог Вероника Степанова высказала свое мнение, что Цискаридзе испытывает глубокое чувство одиночества, которое усугубляется его сложным характером. По ее мнению, артист обладает способностью к дружбе, но в личных отношениях его поведение может вызывать нарекания. Сложные отношения с матерью также добавляют нюансов в понимание его личности, считает эксперт.





Степанова полагает, что Цискаридзе осознает свое состояние, но это не вызывает у него желания меняться. Мол, он предпочитает жить по собственным правилам, стараясь заглушить страх перед одиночеством через погружение в работу и творчество. Психолог предполагает, что артист находит утешение в своем профессиональном мире, наполненном мечтами и творческими поисками, и это становится для него способом избегать реальности.

"Возвращаясь к этому одиночеству, это будто бы сегодня его самый большой страх, который он старается сублимировать за счет своих студентов, за счет того, что он уходит в трудоголизм", – заключила психолог.

По мнению Вероники Степановой, Николай Цискаридзе проводит большую часть времени в своем собственном мире, где приоритетом является самореализация и стремление к совершенству. Он не стремится жертвовать своим "я" ради создания семьи или поиска романтических отношений, полагает специалист. Его жизнь якобы наполнена мечтами, идеалами и творчеством, что делает его фигурой, словно парящей над повседневностью и реальностью.