Выпивающий во время атаки Ирана израильтянин Галкин* сбежал на Кипр

На днях Максим Галкин* привлек к себе внимание, опубликовав довольно патриотическое видео: юморист с виски в руках пожелал удачи противовоздушной обороне Израиля удачи во время атаки Ирана. Когда в России видеоролик активно обсудили интернет-пользователи, комик снова вышел на связь, высмеяв тех, кто отслеживает и критикует его высказывания. Тогда же супруг Аллы Пугачевой заверил, что находится в Израиле, несмотря на боевые действия, которые происходят на границах его новой родины и атаку со стороны соседнего государства.





Однако накануне, 16 апреля, Максима Галкина* заметили на Кипре. Как сообщил Mash, юмориста видели в Лимасоле в нескольких километрах от того места, где располагается его роскошная квартира. Артист якобы направлялся в один из местных ресторанов морской кухни, где стоимость блюд весьма высока.

"Очевидцы говорят: торопился и был взволнован", – отмечает Mash.

Издание напомнило, что недвижимостью на Кипре Максим Галкин* и Алла Пугачева обзавелись семь лет назад, потратив на данную покупку порядка 10 миллионов евро.

Интересно, что в понедельник, 15 апреля, Алле Пугачевой исполнилось 75 лет. Отмечала ли артистка юбилей – большой вопрос. Супруга Максима Галкина*, которая, как известно, находится в Израиле, могла провести день рождения в бомбоубежище вместе с детьми.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

