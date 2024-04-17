"Очень грустные новости": музыканты группы "Би-2" простились с гитаристом

Музыканты группы "Би-2" попрощались с одним из участников коллектива. Гитарист со сценическим псевдонимом "Звонок" решил покинуть коллектив. Информация об этом появилась в официальных соцсетях артистов.

Коллеги рассказали, что гитарист был с ними с 2006 года. Они поблагодарили его за вклад, который он внес в развитие коллектива, и выразили надежду, что тот добьется успехов на пути, который он для себя выбрал. Чем именно планирует заниматься ушедший музыкант, не сообщается.

"Андрюха, мы благодарны тебе за годы совместного творчества, за сотни концертов и записей, за все, что было на сцене и вне ее, за весь этот рок-н-ролл", – попрощались музыканты с коллегой.

Рок-группа "Би-2" была образована 36 лет назад. На их счету множество песен, которые принесли популярность артистам. Однако в последнее время название коллектива чаще упоминается в контексте скандалов, нежели в творческом ключе. Так, в конце января музыкантов арестовали в Королевстве Таиланд. Артисты выступали на Пхукете без соответствующих документов. Члены группы несколько дней провели в местной тюрьме под палящим солнцем. После их депортировали в Израиль.

Ранее адвокат Жорин прокомментировал отмену концертов российских иноагентов в Таиланде.