"Сын захотел на каток": Миронова рассказала, как ехала по улицам Дубая рядом с тонущими машинами

Известная российская актриса Мария Миронова отправилась отдохнуть в жаркий Дубай, но вместо моря и солнца знаменитость оказалась в эпицентре шторма. Крупнейший город в ОАЭ столкнулся с небывалыми ливнями, которые затапливают улицы и первые этажи зданий, порывистый ветер уносит уличную мебель и вырывает деревья. Власти объявили в стране оранжевый уровень опасности.

Гостям страны и отдыхающим рекомендовали оставаться в отелях, чтобы переждать непогоду. Однако Миронова с четырехлетним сыном решила выйти в город и добраться до знаменитого торгово-развлекательного центра "Дубай Молл". Вечером звезда сериала "Гибель империи" вышла на связь с поклонниками и рассказала, как четыре часа пробиралась через эпицентр шторма.

"В середине пробки мы встали. Дальше было понятно, что такая грозовая стена стоит. Я в первый раз такую грозу видела. Вот мы видим уже плывущие машины рядом", – поделилась подробностями актриса.





Впрочем, в место назначения Миронова так и не попала. Она рассказала, что водитель развернулся на полпути и отвез их обратно в отель. Знаменитость отметила, что это было верным решением, ведь после их возвращения стихия разбушевалась еще сильнее.

"Зачем мы так отчаянно ездили в "Дубай Молл". Потому что мой сын сказал, что он должен добраться до катка в "Дубай Молл", а иначе все. Мы, как настоящие спортсмены, пытались сегодня туда добраться, но не получилось. Я надеюсь, завтра тут будет лучше", – рассказала знаменитость.





Мария отметила, что сейчас все движение в городе приостановлено, а в отель их завели через запасные ходы, чтобы порывы ветра ничего не повредили. Расстроенная актриса заявила, что сейчас в Дубае почти как в Оренбурге.

Ранее Мария Миронова дала совет по воспитанию детей.