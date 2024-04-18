Блиновская заработала на инфобизнесе пять миллиардов рублей

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Соседка рассказала, как обнаружила тело Кунгурова во двореСоседка рассказала, как обнаружила тело Кунгурова во дворе Инструкция для новичков: как использовать психологическое Таро для изучения подсознания от психолога ПетлерИнструкция для новичков: как использовать психологическое Таро для изучения подсознания от психолога Петлер Подруга нашла виновного в смерти Евгения Кунгурова: Стал жертвойПодруга нашла виновного в смерти Евгения Кунгурова: Стал жертвой Где растут и когда собирать сморчки: советы для грибникаГде растут и когда собирать сморчки: советы для грибника

Лента новостей

Четверг 18 апреля

10:28Скулкина изменилась до неузнаваемости: как сейчас выглядит звезда Comedy Woman 09:39Полынь горькая: лечебные свойства и противопоказания 09:30Блиновская заработала на инфобизнесе пять миллиардов рублей 08:41Броневицкая о "страшном испытании" Пьехи: Парня мочат 04:23Психолог дала дельные советы по избавлению от страха 01:47Тест для тех, кто вырос в СССР: угадайте фильм по одному кадру 23:25Какой будет курс доллара в июне 2024 года 22:02Мама гордится: чем занимается решившая взять псевдоним 18-летняя дочь Волочковой 21:31Известный продюсер связал антироссийскую позицию Данилко с его ориентацией 20:47"Сама выбрала этот путь": почему покаяние Аллы Пугачевой никому не нужно? 20:12Оставшаяся без концертов в России Манижа рискует лишиться и корпоративов 19:32"Большой страх": психолог Степанова объяснила одиночество Цискаридзе 19:14Как влюбить в себя мужчину: 10 проверенных способов 18:51Выпивающий во время атаки Ирана израильтянин Галкин* сбежал на Кипр 18:09Вот почему на самом деле Пугачева покинула Россию: близкая подруга озвучила правду 17:27Концерты Гарика Сукачева отменены сразу в нескольких городах России: что произошло 16:43Лоза нашел объяснение нервной выходке Лепса на концерте 15:51Распухшее лицо Бледанс напугало публику: Мучаюсь, страшно смотреть! 14:45"Очень грустные новости": музыканты группы "Би-2" простились с гитаристом 14:18"Я просто иду": Пригожин заговорил об усталости в браке с Валерией 13:33"Только грудь весит 10 кг": отчаявшаяся похудеть Семенович рассказала о болезни 12:59Актриса Соляных высказалась против "воскрешения" Никулина с помощью нейросетей 11:35Манижу лишили самого дорогого после ее сочувствия террористам из "Крокуса" 10:47Юрист рассказал, что будет с детьми Блиновской после ухода ее мужа на СВО 09:58"Сын захотел на каток": Миронова рассказала, как ехала по улицам Дубая рядом с тонущими машинами 09:11Погода на июнь 2024 в Москве и Московской области 09:05"Я реально не могу ходить": непохожая на себя Бузова ужаснула поклонников состоянием 08:32Получивший британское образование Кончаловский рассказал, что его не пустят в Лондон 04:16Пока Пресняков не видит: Подольская засветила фигуру в "голом" платье 02:28Модный маникюр на лето 2024 года: примеры оригинальных дизайнов ногтей на разную длину 01:09Британцы не поверили обещаниям Меган Маркл прекратить войну с тяжелобольной Кейт Миддлтон 00:06Какой будет курс евро в июне 2024 года 22:03Многодетная мать Самойлова обратилась ко всем родителям с призывом: Проверяйте всё! 21:25Психолог указала на ошибку ругающейся с публикой Брухуновой 20:52"Любовь нечаянно нагрянет": Харламов воссоединился с известной актрисой 20:09Поздравивший Пугачеву Резник заявил, что ждет ее покаяния перед народом 19:31Ушедший на спецоперацию муж спасает застрявшую в СИЗО Блиновскую 18:49Отец встал грудью за Настю Ивлееву: Зачем докопались до ребенка? 18:00Покинувшая Россию Алла Пугачева нашла для себя новый способ заработка 17:27Пригожин рассказал об обиде отмечающей юбилей Пугачевой 16:48Фадеев объявил дату премьеры обновленного проекта Глюк'oZa без Натальи Ионовой 15:48На Ивлееву составлен протокол за дискредитацию Вооруженных сил России 14:43Брак трещит по швам? Жена Прилучного проговорилась о "незнакомце", который одаривает ее цветами 14:04Юрия Куклачева планируют перевести в обычную палату 13:40Стало известно об уходе 31-летнего певца Давы 11:50Всего 66 лет: в Сети появились последние кадры Дмитрия Назарова 11:03В Сеть слили видео одиноких плясок Пугачевой после новости об отмене юбилея 09:50Автор "Слова пацана" Гараев призвал не ждать второй сезон сериала 09:12Разоблаченная жена Петросяна публично закатила истерику: "Примитивно, мне вас жалко" 08:40"Третья девочка": жена Реввы сообщила о радостном событии в семье
1370
800
true

Блиновская заработала на инфобизнесе пять миллиардов рублей

Блиновская заработала на инфобизнесе пять миллиардов рублей

Стало известны подробности дела Елены Блиновской.

Автор телеграм-канала "Светский хроник" изучил четыре десятка страниц решения суда, на котором блогерша и бизнесвумен Елена Блиновской требовала признать ее невиновной в налоговых преступлениях, и раскрыл поразительные детали о ее бизнес-стратегиях и личных тратах. Согласно судебным документам, Блиновская не смогла убедить суд в своей невиновности по обвинениям в уклонении от уплаты налогов на сумму, приближающуюся к миллиарду рублей, а также в отмывании денег.

Итак, вот что сообщил "Светский хроник".

Предпринимательница начала развивать свой инфобизнес в 2017-2018 годах, открывая множество фирм по всей стране, через которые организовывала и продавала свои обучающие марафоны. Для выявления всей сети этих компаний потребовалось значительное количество усилий со стороны налоговых инспекторов и сотрудников полиции в разных регионах России.

В ходе расследования было установлено, что доходы Блиновской за рассматриваемый период составили более пяти миллиардов рублей

Однако не только масштаб бизнеса вызывает вопросы, но и способы расходования средств. Блиновская активно приобретала произведения искусства известных художников, тратила значительные суммы на личный отдых и развлечения, включая дорогостоящие путешествия, чартерные рейсы и организацию праздников. Также она вкладывала деньги в строительство личных особняков. Все эти расходы предпринимательница пыталась заявить как деловые, аргументируя это необходимостью поддержания профессионального имиджа, однако налоговая служба не признала эти траты рабочими расходами.

Кроме того, в материалах дела упоминаются имена известных личностей и артистов, услуги которых оплачивались через "левые" компании, созданные Еленой Блиновской. Среди них – Иван Ургант, Ксения Собчак, группа "Звери", блогеры и исполнители, что свидетельствует о широком использовании знаменитостей на своих мероприятиях.

18 апреля 2024, 09:30
Елена Блиновская. Фото: YouTube /@sobchak
Дмитрий Алексеев
Telegram / @iamhronik• Требует проверки

Скулкина изменилась до неузнаваемости: как сейчас выглядит звезда Comedy Woman

Скулкина изменилась до неузнаваемости: как сейчас выглядит звезда Comedy Woman
Екатерина Скулкина похвасталась преображением.

Броневицкая о "страшном испытании" Пьехи: Парня мочат

Броневицкая о "страшном испытании" Пьехи: Парня мочат

Психолог дала дельные советы по избавлению от страха

Психолог дала дельные советы по избавлению от страха
Как справиться с хандрой и тревогами.

Тест для тех, кто вырос в СССР: угадайте фильм по одному кадру

Тест для тех, кто вырос в СССР: угадайте фильм по одному кадру
Проверьте себя, это не так просто, как кажется.

Мама гордится: чем занимается решившая взять псевдоним 18-летняя дочь Волочковой

Мама гордится: чем занимается решившая взять псевдоним 18-летняя дочь Волочковой
Наследница не хочет ассоциироваться с Анастасией Волочковой.

Известный продюсер связал антироссийскую позицию Данилко с его ориентацией

Известный продюсер связал антироссийскую позицию Данилко с его ориентацией
Почему Верка Сердючка выбрала Запад?

Выбор читателей

06/04Сбт"Принесет горе и страдания": страшные предсказания индийского пророка начали сбываться 06/04СбтВолочкова дала совет, как сделать интимную близость с партнером яркой и незабываемой 05/04ПтнСафронов озвучил подходящее наказание для ворвавшихся в "Крокус" террористов 06/04СбтПути разошлись: почему Свиридова сожалеет о том, что отправила сына на учебу в Канаду 05/04ПтнПропавшая на две недели жена Прилучного ошарашила поклонников: "Малыш" 06/04СбтРазведенная Ида Галич рассекретила нового возлюбленного: кто же он?