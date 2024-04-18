Блиновская заработала на инфобизнесе пять миллиардов рублей

Автор телеграм-канала "Светский хроник" изучил четыре десятка страниц решения суда, на котором блогерша и бизнесвумен Елена Блиновской требовала признать ее невиновной в налоговых преступлениях, и раскрыл поразительные детали о ее бизнес-стратегиях и личных тратах. Согласно судебным документам, Блиновская не смогла убедить суд в своей невиновности по обвинениям в уклонении от уплаты налогов на сумму, приближающуюся к миллиарду рублей, а также в отмывании денег.

Итак, вот что сообщил "Светский хроник".

Предпринимательница начала развивать свой инфобизнес в 2017-2018 годах, открывая множество фирм по всей стране, через которые организовывала и продавала свои обучающие марафоны. Для выявления всей сети этих компаний потребовалось значительное количество усилий со стороны налоговых инспекторов и сотрудников полиции в разных регионах России.

В ходе расследования было установлено, что доходы Блиновской за рассматриваемый период составили более пяти миллиардов рублей.

Однако не только масштаб бизнеса вызывает вопросы, но и способы расходования средств. Блиновская активно приобретала произведения искусства известных художников, тратила значительные суммы на личный отдых и развлечения, включая дорогостоящие путешествия, чартерные рейсы и организацию праздников. Также она вкладывала деньги в строительство личных особняков. Все эти расходы предпринимательница пыталась заявить как деловые, аргументируя это необходимостью поддержания профессионального имиджа, однако налоговая служба не признала эти траты рабочими расходами.

Кроме того, в материалах дела упоминаются имена известных личностей и артистов, услуги которых оплачивались через "левые" компании, созданные Еленой Блиновской. Среди них – Иван Ургант, Ксения Собчак, группа "Звери", блогеры и исполнители, что свидетельствует о широком использовании знаменитостей на своих мероприятиях.