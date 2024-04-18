Броневицкая о "страшном испытании" Пьехи: Парня мочат

Артистка Илона Броневицкая, мать певца Стаса Пьехи, довольно эмоционально воспоминает о периоде, когда ее сын участвовал в популярном телевизионном проекте "Фабрика звезд". Она призналась, что было невыносимо наблюдать за тем, как Стас сталкивается с огромным давлением и испытаниями в ходе шоу. Мол, ему вначале отказали в участии, однако в последний момент его все же пригласили на проект, где он столкнулся с непростыми испытаниями и был невольно обозначен как антагонист, вероятно, из-за его знаменитых родственников. Тем не менее, Броневицкая отмечает, что ее сын смог проявить характер и принять вызов.

"Фабрика" стала для него страшным испытанием", – считает Броневицкая.

По словам Илоны, даже члены съемочной группы выражали свою поддержку и сочувствие по поводу трудностей, с которыми ее сын столкнулся во время участия в проекте. Один из звукорежиссеров даже связался с ней, чтобы поделиться своими чувствами по этому поводу.

"Я не могу видеть, как парня мочат", – цитирует Броневицкая в недавнем выпуске шоу "Звезды сошлись" слова звукорежиссера, посочувствовавшего Пьехе.

Кульминацией его участия в шоу стал момент, когда Стас Пьеха смог произвести впечатление на Игоря Крутого своим выступлением, что положило конец негативному отношению к нему. Этот поворот событий не только доказал талант Пьехи, но и заставил многих пересмотреть свое отношение к молодому исполнителю. Илона Броневицкая гордится стойкостью и мужеством своего сына, который смог преодолеть все препятствия на своем пути.