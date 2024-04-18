Народная артистка СССР Алла Пугачева, которой 15 апреля исполнилось 75 лет, в настоящее время проживает за пределами России вместе со своей семьей. С годами ее связи с некоторыми коллегами по культурному сообществу, с которыми она была близка на протяжении многих лет, ослабли.

Никас Сафронов, заслуженный художник Российской Федерации, в недавнем интервью поделился своими воспоминаниями о дружбе с Пугачевой и ее характерных чертах. Он отметил, что хотя уже длительное время не поддерживал связь с Аллой Борисовной, в прошлом она часто была его гостей. По словам Сафронова, в последнее время певица стала менее общительной и как будто отгородилась от окружающих. "Она как-то закрылась от всех", – заметил Никас.

Художник вспомнил времена, когда Пугачева радовала его своим присутствием на личных торжествах и праздниках. Он высоко ценит те моменты, подчеркивая ее уникальную способность быть интересной собеседницей и невероятно гостеприимной хозяйкой. Сафронов описал Пугачеву как человека с ярко выраженным личным стержнем, при этом она никогда не была злонамеренной.

В его глазах Алла Борисовна является выдающейся артисткой, чья слава заслужена благодаря неустанной работе и вкладу в культуру. Мол, ее бескорыстие и трудолюбие проявлялись в многочисленных бесплатных выступлениях, в том числе в таких местах, как Чернобыль после катастрофы и Афганистан в период политических потрясений, где она поддерживала солдат.

Никас Сафронов также отметил, что Пугачева всегда была открыта к дружбе с людьми самых разных профессий и убеждений, что проявлялось и в составе гостей на ее мероприятиях. Способность артистки объединять вокруг себя разнообразную публику подчеркивает ее особую роль в культурной жизни страны.