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Четверг 18 апреля

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Сафронов рассказал, что Пугачева закрылась ото всех

Сафронов рассказал, что Пугачева закрылась ото всех

Никас Сафронов поведал, какой видит Аллу Пугачеву.

Народная артистка СССР Алла Пугачева, которой 15 апреля исполнилось 75 лет, в настоящее время проживает за пределами России вместе со своей семьей. С годами ее связи с некоторыми коллегами по культурному сообществу, с которыми она была близка на протяжении многих лет, ослабли.

Никас Сафронов, заслуженный художник Российской Федерации, в недавнем интервью поделился своими воспоминаниями о дружбе с Пугачевой и ее характерных чертах. Он отметил, что хотя уже длительное время не поддерживал связь с Аллой Борисовной, в прошлом она часто была его гостей. По словам Сафронова, в последнее время певица стала менее общительной и как будто отгородилась от окружающих. "Она как-то закрылась от всех", – заметил Никас.

Художник вспомнил времена, когда Пугачева радовала его своим присутствием на личных торжествах и праздниках. Он высоко ценит те моменты, подчеркивая ее уникальную способность быть интересной собеседницей и невероятно гостеприимной хозяйкой. Сафронов описал Пугачеву как человека с ярко выраженным личным стержнем, при этом она никогда не была злонамеренной.

В его глазах Алла Борисовна является выдающейся артисткой, чья слава заслужена благодаря неустанной работе и вкладу в культуру. Мол, ее бескорыстие и трудолюбие проявлялись в многочисленных бесплатных выступлениях, в том числе в таких местах, как Чернобыль после катастрофы и Афганистан в период политических потрясений, где она поддерживала солдат.

Никас Сафронов также отметил, что Пугачева всегда была открыта к дружбе с людьми самых разных профессий и убеждений, что проявлялось и в составе гостей на ее мероприятиях. Способность артистки объединять вокруг себя разнообразную публику подчеркивает ее особую роль в культурной жизни страны.

18 апреля 2024, 12:43
Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
Teleprogramma.pro✓ Надежный источник

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