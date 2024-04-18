Скулкина изменилась до неузнаваемости: как сейчас выглядит звезда Comedy Woman

47-летняя звезда экрана Екатерина Скулкина, прославившаяся благодаря участию в КВН и шоу Comedy Woman, продолжает работать над собой, избавляясь от лишних килограммов. Телезрители наверняка заметили, что артистка с каждым годом становится лишь краше, причем не только благодаря похудению, но и грамотной работе стилистов и визажистов.

Недавно Екатерина Скулкина похвасталась очередным преображением. Знаменитость, опубликовав свежее фото в популярной социальной сети, продемонстрировала новый образ. На новом кадре артистка предстала блондинкой с каре. "Блондинки – они или крутые, или веселые, или блондинки на всю голову", – считает актриса.





Интернет-пользователи были приятно удивлены, увидев новый образ звезды экрана. Некоторые в комментариях признались, что довольно редко можно увидеть столь удивительную трансформацию. Есть среди поклонников Екатерины и те, кто не сразу узнал преобразившуюся актрису.

Но где есть похвала, там есть и критика. Часть интернет-пользователей сошлась во мнении о том, что из-за стремительной трансформации Екатерина Скулкина лишается индивидуальности. Впрочем, артистка не раз давала понять, что такие комментарии ей безразличны.