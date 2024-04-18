Ксения Собчак сообщила, что ест мясо за 14 тысяч: Мне важно

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак часто высказывается на разнообразные темы, включая вопросы личного комфорта и предпочтений. Например, накануне она, посмотрев интервью предпринимателя, основателя мессенджера Telegram и социальной сети "ВКонтакте" Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону, выразила удивление по поводу того, что программист отказывается от "олигархических удовольствий", имея на счету целое состояние.

Позже, чтобы пояснить свою точку зрения, Ксения Собчак высказалась относительно того, как люди относятся к выбору предметов роскоши и повседневных вещей, подчеркнув значение индивидуализации и персонализации в своем окружении.

Итак, Собчак оказалось чуждым популярное мнение о том, что аренда всего, от жилья до транспорта, может быть выгоднее или удобнее покупки. Она подчеркнула, что арендованные вещи никогда не могут быть адаптированы под личные предпочтения так же, как собственные. Мол, арендованный дом не будет отражать всех желаний и потребностей того, кто в нем живет, а услуги на борту частного самолета не всегда будут соответствовать индивидуальным вкусам.

Ксения поделилась собственными примерами избирательности. Например, журналистка предпочитает определенные продукты питания высокого качества или того же уровня постельное белье.

"Я никогда не скажу "купите хорошего мяса". Я скажу: "купите именно это мясо за 14 тысяч – прайм, у Ашота на Дорогомиловке <...>. Мне важно, что белье, на котором я сплю, 880 TC и египетский хлопок", – пояснила телезвезда.

То есть Ксения Собчак выступает за то, чтобы люди не экономили на себе в вопросах личного комфорта и предпочтений, даже если это означает выбор конкретных, иногда дорогих товаров. Она подчеркивает, что любовь к деталям и стремление к гурманству – это индивидуальный выбор каждого человека, который напрямую связан с возможностями и приоритетами.

Вместе с тем Ксения Собчак понимает, что в то время как для некоторых людей важность деталей является критической, другие же могут не придавать этому большого значения.