Газманов объяснил, почему уехавшие артисты продолжают критиковать Россию

Родион Газманов высказал свое мнение о российских знаменитостях, которые решили покинуть страну в сложный период. В недавнем интервью для РЕН ТВ артист поделился своими мыслями о том, что любовь к родине не может быть навязана, она должна исходить изнутри, быть частью внутреннего мира и окружения человека.

Газманов охарактеризовал действия уехавших звезд как поступки тех, кто предал свои корни, сравнив их с грызунами, спешащими покинуть корабль в момент опасности. Певец считает, что такие люди испытывают разочарование и злость, особенно когда видят, что ситуация в стране не развивается согласно их пессимистичным прогнозам.

Певец подчеркнул, что критика в адрес России и ее жителей со стороны эмигрантов зачастую становится способом самооправдания перед собой за принятое решение уехать. Такое поведение, по его словам, является попыткой оправдать свою невостребованность и найти новые источники дохода, в том числе за счет распространения негативных высказываний в адрес бывшей родины и друзей.

Ранее Родион Газманов рассказал, как привлечь людей к благотворительности. Слова артиста приводил женский журнал "Клео.ру".

