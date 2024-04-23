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Вторник 23 апреля

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Несли охапки цветов к алтарю с фото: как расстроенные россияне простились с Волочковой

Несли охапки цветов к алтарю с фото: как расстроенные россияне простились с Волочковой

Анастасия прославилась на всю страну не только танцами, но и своим поведением.

Единственная поющая балерина страны, королева шпагата и эпатажных выходок – вот как запомнили россияне Анастасию Волочкову. Несмотря на постоянный хейт в свою сторону, 48-летняя экс-прима Большого театра продолжает блистать на сцене. Она делом доказывает, что, несмотря на возраст, ее карьера не окончена, она также профессионально выполняет "плие" и демонстрирует удивительную гибкость. 

В составе театральных коллективов Анастасия давно не танцует. Как говорит сама заслуженная артистка России, она предпочитает создавать собственные проекты. Один из них – шоу "Одержимость" с которым балерина выступает уже несколько месяцев. Волочкова уверяет, что ее детище пользуется спросом, и поклонники буквально выламывают двери, чтобы увидеть танцовщицу на сцене. 

Шоу, в котором Волочкова рассказывает о своей карьере, в очередной раз прошло вчера. Балерина, как всегда, с удовольствием делится фото и видео из закулисья в своем блоге. На кадрах видно, как расстроенные окончанием шоу россияне несут балерине охапки цветов. Они простились с Волочковой до следующего представления. Впрочем, вероятно, оно состоится нескоро, ведь Анастасия собирается в отпуск. Звезда планирует отдохнуть на Мальдивах. 

Поклонники любят балерину и за ее благодарность зрителю. После каждого своего шоу Волочкова говорит спасибо тем, кто восхищается ее творчеством. Вот и в этот раз по традиции танцовщица поделилась в своем блоге снимком, на котором выложила все подаренные охапки цветов перед алтарем со своими фотографиями. 

"Все свое вожу с собой! Спасибо моим зрителям за овации и цветы на вчерашнем шоу "Одержимость", – написала балерина под снимком. 

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети/@volochkova_art

23 апреля 2024, 12:01
Анастасия Волочкова. Фото: скриншот YouTube /@Liasan
Елизавета Федорова
Соцсети✓ Надежный источник

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