Находящуюся в СИЗО Блиновскую ошеломило решение ее мужа отправиться в зону СВО

Во время последнего заседания в Мосгорсуде Елена Блиновская не сдержала слез, поделившись, что решение ее супруга Алексея отправиться в зону СВО стало для нее весьма неожиданным. Эта новость, по словам 42-летней блогерши, "ошеломила" ее. Вместе с тем она признала, что решение ее мужа заключить контракт с Минобороны является логичным.

Также Елена Блиновская рассказала о своей попытке передачи собственного имущества налоговой службе в счет погашения задолженности, однако ей было отказано.

Кроме того, предпринимательница выразила беспокойство по поводу своих детей, которые теперь остались без поддержки родителей, в то время как ранее она всегда старалась быть рядом с ними на каждом значимом мероприятии. Бизнесвумен поделилась эмоциями от полученного недавно письма от своих близнецов, в котором они выразили недоумение по поводу длительного нахождения матери в СИЗО.

На заседании было решено оставить там Елену Блиновскую еще на два месяца (она находится под стражей с января этого года). "Королеве марафонов" предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

