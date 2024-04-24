Джигурда увидел мистику в смерти блогерши Лены Миро

Шокирующая новость о смерти скандальной блогерши Лены Миро вызвала волну эмоций среди знаменитостей, включая тех, кого она неоднократно упоминала в своих публикациях, не всегда в позитивном свете. По сообщениям, трагедия произошла в США, где Лена проживала последнее время. Она стала жертвой ДТП и впоследствии скончалась, так и не придя в сознание после комы.

Артист Никита Джигурда, часто оказывавшийся в центре внимания блогерши, поделился своими мыслями о Лене. Несмотря на ее критический взгляд на его личную жизнь, Джигурда относился к ее словам без обид, расценивая их как элемент шоу-бизнеса, где важно оставаться в поле зрения общественности. Он отметил профессионализм обозревательницы в ее работе, хотя и указал на некоторые ее заблуждения.

Джигурда также выразил мнение о том, что случившееся с Леной Миро можно рассматривать как своеобразный кармический удар. Он напомнил о последнем сообщении блогерши, где она говорила о необходимости перерыва.

"Она же и сама написала: "Мне нужно отдохнуть. Я закрываю свой блог на время или навсегда". В этом тоже мистическая составляющая", – считает артист.

Обсуждая предопределенность судьбы, Никита Джигурда привел слова известной прорицательницы Ванги о том, что многие события в нашей жизни заранее определены и изменить их невозможно. По его мнению, даже если бы блогерша не переехала в США, ее ждала бы аналогичная судьба.

Лена Миро стремилась к спокойной жизни за пределами публичного пространства после переезда в США. Известно, что она вышла замуж за американского фотографа и, по слухам, стала матерью. Однако сама блогерша так и не подтвердила эту информацию официально.