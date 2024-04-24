"Как с этим бороться?": Ярмольник вышел на связь после сообщений о госпитализации

В среду, 24 апреля, СМИ сообщили об экстренной госпитализации известного актера Леонида Ярмольника и его супруги Оксаны. Якобы у артиста возникли проблемы, связанные с резким повышением артериального давления, тогда как у его жены обострилась хроническая болезнь сердца.

Как писал Mash, перед госпитализацией супруги испытывали общую слабость и жаловались на боли в голове. Мол, у Оксаны зафиксировали чрезвычайно высокое давление, достигавшее критических отметок, из-за чего ей пришлось дважды обращаться за экстренной медицинской помощью. В то же время Леонид якобы страдал от сильного кашля, также у него наблюдалось повышение давления, хотя и не до столь экстремальных уровней.

Однако сам Леонид Ярмольник вскоре опроверг эти сообщения, заявив, что на самом деле посещал медицинское учреждение для проведения регулярного медицинского осмотра. Актер подчеркнул, что ежегодно проходит обследование, включая МРТ и анализы крови, и выразил удивление в связи с распространением недостоверной информации.

"То, что что разводят какие-то медсестры, ну как с этим бороться?", – задался вопросом артист.



После посещения клиники Леонид Ярмольник продолжил свою работу. В частности, он сообщил, что возвращается с репетиции из театра, что свидетельствует о его хорошем состоянии здоровья и активном участии в творческой деятельности после так называемой "госпитализации".