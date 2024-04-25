Филипп Киркоров собирается жить с молодой ведущей и ее детьми

Филипп Киркоров был одной из главных звезд премии "МУЗ-ТВ", которая прошла на днях. На красной дорожке знаменитости не только демонстрировали свои наряды и фотографировались, но и отвечали на вопросы журналистов. Так, стало известно, что помимо основного дома, на участке поп-короля расположен шикарный гостевой домик, в котором есть восемь спален. В каждой сделан дизайнерский ремонт.

Оказалось, что Киркоров не против поселить в одной из этих комнат и молодую ведущую с детьми. У коллеги по шоу "Маска" сейчас идет ремонт, и исполнитель заявил, что с удовольствием выделит ей жилплощадь.

"Регину, Владика, маленького Мишу и еще новорожденного их сына – я всех приючу. У меня же гостевой домик есть! Там очень уютно, тепло, 8 спален", – рассказал певец.

Исполнитель хита "Цвет настроения синий" даже определился, какая именно комната подойдет бывшей ведущей "Орла и решки". По словам Филиппа Киркорова, он поселит семью в спальне, которая называется "Бали". Она самая большая из имеющихся, а также оформлена в стиле сказочного острова, похвастался шоумен.

Поделился Киркоров и подробностями личной жизни своего отца, 91-летнего Бедроса. Он рассказал, что недавно родитель расстался со своей молодой подругой, и теперь у него новая помощница по дому. Напомним, в прошлом году поговаривали, что Киркорова-старшего с Олесей Мельниковой связывают романтические отношения. Он представил ее публично в одном из популярных ТВ-шоу, а потом она сопровождала его на всех мероприятиях. Однако по истечении контракта женщина покинула дом Бедроса.