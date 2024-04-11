Расстался с молодой и нашел другую: 91-летний отец Киркорова ошеломил всех интимной жизнью

Жизнь разменявшего девятый десяток Бедроса Киркорова, несмотря на возраст, бьет ключом. Пенсионер меняет дам, как перчатки и не смущается об этом говорить во всеуслышание. Так, в прошлом году стало известно, что отец поп-короля разошелся со своей супругой Людмилой, с которой прожил 25 лет. Женщина уделяла ему слишком мало внимания, поделился подробностями сам Бедрос.

После этого родителя Филиппа Киркорова заметили с симпатичной блондинкой Олесей, которая младше Бедроса почти на 50 лет. Сначала она была просто поклонницей исполнителя хита "Зайка моя", потом стала ухаживать за пожилым отцом кумира, а в результате поселилась не только в его доме, но и в его сердце. Сам Киркоров-старший много раз ругался с сыном из-за того, что тот отправлял своих помощников к нему, а Бедрос хотел видеть подле себя только Олесю. Но и с ней отношения не заладились.

"Минувшей зимой Бедрос с Олесей сильно разругался. Не знаю, что там между ними произошло, но Бедрос попросил Олесю покинуть его квартиру", – рассказали интимные подробности жизни отца исполнителя.

Впрочем, долго Киркоров-старший не пробыл в одиночестве. Сейчас в его жизни новая женщина, на этот раз постарше: ровесница Филиппа Киркорова. 57-летняя "боевая подруга" очень хорошая и заботливая, рассказали друзья семьи. Она помогает отцу артиста в быту и сопровождает его в медицинских учреждениях. По их словам, сам Бедрос в присутствии новой дамы светится от счастья.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров жестко врезал Тодоренко в эфире популярной передачи.