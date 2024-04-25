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Четверг 25 апреля

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Катя Лель объявила, что улетает из России: Надеюсь, все получится

Катя Лель объявила, что улетает из России: Надеюсь, все получится

Певица Катя Лель рассказала, куда планирует отправиться.

Впереди россиян ждут майские праздники, которые несут вместе с собой немало выходных дней. Многие строят планы, и знаменитости – не исключение. На недавних светских мероприятиях некоторые звезды шоу-бизнеса сообщили, что посвятят время семье и любимым делам, а кто-то сообщил, что на время улетит из России.

Например, певица Катя Лель объявила, что планирует улететь на жаркие острова. Выбор пал на Мальдивы, куда частенько наведываются и другие звезды российского шоу-бизнеса, в частности, балерина Анастасия Волочкова, чьи снимки с отпуска активно обсуждаются публикой.

Облетят ли снимки Кати Лель на Мальдивах интернет, пока неясно, но все возможно, поскольку в последнее время исполнительница хита "Мой мармеладный" снова стала одной из обсуждаемых персон в российском медиапространстве. И дело не только в рассказах артистки об инопланетянах.

Не так давно трек Кати Лель "Мой мармеладный" обрел вторую популярность. Во всем мире композиция, написанная Максимом Фадеевым, стала трендом в соцсетях. Это, разумеется, кроме популярности принесло авторам произведения немало денег, что и позволяет 49-летней певице в том числе путешествовать по миру. "Мальдивы будут, надеюсь, все получится", – сказала артистка в недавней беседе с прессой.

25 апреля 2024, 15:55
Катя Лель. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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