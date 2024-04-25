Московский суд признал Ивлееву виновной в дискредитации армии

25 апреля состоялось слушание дела Насти Ивлеевой. Блогершу обвиняли в дискредитации российской армии. Два года назад блондинка опубликовала в своем блоге фотографию голубя и написала пост, в котором критикует власть.

Сама экс-ведущая "Орла и решки" не приехала в Тверской суд, где рассматривали ее дело. Все вопросы за звезду решал юрист Калой Ахильгов. Он заявил, что срок, в течение которого Ивлееву можно было привлечь к ответственности, завершился, ведь факт дискредитации был обнаружен 11 января 2024 года.

Впрочем, суд все же вынес приговор Ивлеевой не в ее пользу. Знаменитость признали виновной, и теперь ей предстоит заплатить штраф в размере 50 000 рублей.

"Мы будем обжаловать решение, потому что не согласны", – заявил адвокат после окончания слушания.

Ахильгов также ответил на вопрос, почему самой Ивлеевой не было в зале суда. Он заявил, что она имеет на это полное право по закону, а суд рассматривает дела не только в присутствии обвиняемых, достаточно представителя.

Неприятности в жизни Насти Ивлеевой начались после того, как россияне осудили "голую" вечеринку, которую закатила блогерша и пригласила туда звезд. Теперь телеведущая почти не выходит в свет, а некоторые даже уверены, что она покинула Россию. Сама звезда опровергла эту информацию.

Ранее сообщалось, что "отмененная" Ивлеева заработала за год 2,8 миллиарда рублей.