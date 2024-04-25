Иосиф Пригожин выразил недоумение относительно агрессивного настроя артистов, которые решили покинуть Россию. В недавнем он отметил, что они выражают негатив в адрес своей родины, что кажется ему необоснованным и несправедливым. Так продюсер прокомментировал недавние заявления музыкального критика Михаила Козырева*, бежавшего из страны несколько лет назад. Журналист призывал россиян, поддерживающих боевые действия в сопредельной стране, к покаянию.

Супруг певицы Валерии поделился своими мыслями о том, что настоящая роль культурных деятелей должна заключаться в стремлении к миру и объединению людей, а не в провоцировании конфликтов или распространении ненависти. Он выразил непонимание по поводу действий тех, кто покинул страну, но продолжает агитировать и создавать напряженность, вместо того чтобы работать на благо общества и способствовать диалогу.



Кроме того, Иосиф Пригожин затронул тему важности проявления мудрости и готовности к примирению даже с противниками в интересах мира. Он выразил сожаление о том, что некоторые предпочитают тратить время на споры и раздоры, вместо того чтобы искать пути к согласию и гармонии. "Неужели им хочется, чтобы наша родина превратилась в пепел? Пусть Козырев* тогда открыто скажет, что хочет, чтобы мы все заживо сгорели", – охаял продюсер журналиста.

* Михаил Козырев внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.