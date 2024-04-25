Стало известно, какая женщина сможет покорить неприступного Дмитрия Нагиева

Известный актер Дмитрий Нагиев получил свою популярность снимаясь в некрупных юмористических шоу. Завоевав зрителя своим неповторимым обаянием и харизмой, шоумен дорос до самого высокооплачиваемого актера в стране. Несмотря на карьерные успехи, которые Дмитрий не скрывает, его личная жизнь всегда остается под завесой тайны, особенно после развода с официальной супругой Алисой Шер, брак с которой продлился 18 лет и в результате которого на свет появился его сын Кирилл.

Сейчас о личной жизни знаменитости неизвестно почти ничего. Ходят слухи, что у Нагиева есть внебрачный ребенок, однако сам актер никак это не комментирует. Впрочем, как и то, имеется ли у него дама сердца. На эту тему взялась поразмышлять сваха Анна Осипова.

Эксперт рассказала, что никогда лично не общалась со звездой "Физрука". Однако она считает, что Дмитрий становится молчаливым и уходит в себя, как только выключаются камеры, направленные на него. Он веселит публику, но в то же время остается глубоко закрытым человеком, высказала предположение Анна.

"Сейчас его привлечет элегантная спокойная мудрость с содержанием, которая искренне восхищается не трендом «Дмитрий Нагиев», а Любимым мужчиной Димочкой", – рассказала специалист.

Сваха отметила, что, вероятно, вкусы Нагиева менялись с возрастом. И раньше он предпочитал общество высоких красоток.

Ранее стало известно, что Нагиев возвращается в кино после двухлетнего перерыва.